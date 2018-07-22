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"BAK KOÇUM..."

"Bak koçum canım ciğerim aslanım... Biz de çok çalıştık çok yorulduk, hala da çalışıyoruz bazen 36 saat gece gündüz sıcak soğuk her şartta ve iyi görünmek zorunda olarak. Şimdi diyeceğim şu; başkalarının hayatlarını irdelemek, kıskanmak, gıybet yapmak yerine işini iyi yap ve hayal et.