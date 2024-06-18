Batısı, doğusu, kuzeyi, güneyi bana göre birdir ve bayrağımın dalgalandığı her yer memleketimdir. Herkes Türk olmak zorunda değildir ama ben bir TÜRK olarak bu topraklarda yaşan herkesi Türkiyelim dedirtmek adına Türkiyeli bir Türküm!!!