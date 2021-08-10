Oktay Kaynarca'nın acı günü 0:00 / 0:00

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'Kurtlar Vadisi', 'Adanalı' ve ' Deli Yürek' gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın amcası Murat Yılmaz'dan acı haber geldi. 61 yaşındaki Yılmaz, iki gün önce hayatını kaybetti.

"UĞURLAR OLSUN SON BÜYÜĞÜM"

56 yaşındaki Oktay Kaynarca, yayınladığı gönderi ile acı haberi duyurdu. Üzüntüsünü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ifade eden oyuncu, "Uğurlar olsun amcam, abim, beraber büyüdüğüm, çocukluğumuzu saklayan, koruyan, gözeten, yolculuğumun omuzdaşı, son büyüğüm... Allah mekanını cennet etsin." ifadelerini kullandı. Takipçileri, başsağlığı mesajlarıyla Kaynarca'ya destek oldu. Murat Yılmaz'ın dün ise gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandığı öğrenildi.

OKTAY KAYNARCA HAKKINDA

Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. Annesi Elazığlı, babası Malatyalı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nden mezunu. 1990-1997 yılları arasında yarışma ve eğlence programlarında sunuculuk yaptı.

1989 yılında yayınlanan "Gençler" dizisi ile ilk kez kameralar karşısına geçen Oktay Kaynarca; "Adanalı", "Kurtlar Vadisi", "Geniz Zamanlar", "İnadına Yaşamadık", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi dizilerde, ayrıca "Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni", "Can Dostum", "Kalbin Zamanı", "Alia", "Hoşçakal", "Çanakkale Ruhu", "Yarın Geç Olmayacak" gibi sinema filmlerinde rol aldı.

Oktay Kaynarca, 1994 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", MGD 22. Altın Objektif Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu", Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Medya Oscarları Ödülleri'nde ise "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerine layık görüldü.

Kaynarca, 2002 yılında kendisi gibi oyuncu olan Özgü Namal ile evlenmiş, 2008 yılında ise boşanmıştır. 2012 yılında Melek Angun ile ikinci kez dünyaevine girmiştir. Ancak oyuncunun bu evliliği de 2013 yılında sonlanmıştır.

Oktay Kaynarca'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2015-2020 – Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Hızır) (TV Dizisi)

2014 – Kardeş Payı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2013 – İnadına Yaşamak (Emir) (TV Dizisi)

2013 – Nizama Adanmış Ruhlar (TV Dizisi)

2012 – Ustura Kemal (Kemal) (TV Dizisi)

2011 – Çanakkale Ruhu (Sinema Filmi)

2011 – Nuri (Nuri) (TV Dizisi)

2010 – Yahşi Cazibe (Komiser) (TV Dizisi)

2008-2010 – Adanalı (Yavuz) (TV Dizisi)

2010 – Seyyal 3 (Kısa Film)

2008 – Kardelen (TV Dizisi)

2008 – Alia (Sinema Filmi)

2007 – Kuzey Rüzgarı (TV Dizisi)

2007 – Beynelmilel (Sinema Filmi)

2007 – Sıfır Dediğimde (Sinema Filmi)

2006 – İlk Aşkım (Murat) (TV Dizisi)

2006 – Geniş Zamanlar (Tarık) (TV Dizisi)

2004 – Aşkımızda Ölüm Var (Sinan)

2004 – Kalbin Zamanı (Sinema Filmi)

2003-2005 – Kurtlar Vadisi (Süleyman Çakır) (TV Dizisi)

2003 – Esir Şehrin Gözyaşları (Mehmet Ali) (TV Dizisi)

2002 – Bayanlar Baylar (Melih) (TV Dizisi)

2002 – Lahmacun ve Pizza (Cemşit) (TV Dizisi)

2001 – Deli Yürek: Bumerang Cehennemi (Cemal) (Sinema Filmi)

2001 – Yeditepe İstanbul (Ferhan) (TV Dizisi)

2001 – Tek Celse (Özgür) (TV Dizisi)

2000 – Yarın Geç Olmayacak (Sinema Filmi)

1999 – Köstebek (Tolga) (TV Dizisi)

1995 – Bir Kadın Anatomisi (Sinema Filmi)

1994 – Yengeç Sepeti (Sinema Filmi)

1993 – Şans Blokları (TV Dizisi)

1990 – Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (Sinema Filmi)

1989 – Gençler (TV Dizisi)