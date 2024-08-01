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        Haberler Kültür-Sanat Resim Oktay Tarhan’dan 'Yapay Çevre' sergisi Trump Art Gallery’de

        Oktay Tarhan’dan 'Yapay Çevre' sergisi

        Eserlerinde kapalı ortam içine sıkışmış figürlere yer veren ressam Oktay Tarhan'ın 'Yapay Çevre' adlı sergisi Ağustos ayı boyunca Trump Art Gallery'de sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 13:24 Güncelleme: 01.08.2024 - 13:24
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        Oktay Tarhan'dan 'Yapay Çevre' sergisi
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        Trump Art Gallery, küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği ressam Oktay Tarhan’ın ‘Yapay Çevre’ adlı sergisine Ağustos ayı boyunca ev sahipliği yapacak. İnsan eliyle oluşturulmuş ortam ve yapılara yapay çevre deniliyor. Sanatçı, eserlerinde bu yapaylığı eleştirirken doğal olanın korunması gerektiğini savunuyor.

        İklim değişikliği başta olmak üzere, insanların yaşamını uzun vadede önemli ölçüde etkileyecek küresel sorunlardan yola çıkan sanatçının eserlerinde; kapalı ortam içine sıkışmış figürler, olmamaları gereken bir yerde ziyaretçilerini karşılıyor. Antropomorfik özelliklere sahip figürlerin de yer aldığı eserlerde her bir figür bir hakikati temsil ediyor.

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        #Oktay Tarhan
        #Trump Art Gallery
        #sergi
        #Yapay Çerçeve
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