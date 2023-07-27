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        Haberler Gündem Okuduğu kitaptan etkilenip yürüyerek Türkiye turuna çıkan Kökerer Rizeye ulaştı

        Okuduğu kitaptan etkilenip yürüyerek Türkiye turuna çıkan Kökerer Rizeye ulaştı

        Frederic Gros'un yazdığı "Yürümenin Felsefesi" kitabından etkilenerek ülkeyi yürüyerek gezmeye başlayan 53 yaşındaki Necip Kökerer, yaklaşık 1300 kilometre mesafe katederek Rize'ye ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 23:03
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        Okuduğu kitaptan etkilenerek yürüyerek Türkiye'yi gezmeye karar veren İstanbul'da yaşayan evli ve 3 çocuk babası 53 yaşındaki Necip Kökerer, Yalova'dan 21 günde Rize'ye geldi.

        Frederic Gros'un yazdığı "Yürümenin Felsefesi" kitabından etkilenerek ülkeyi yürüyerek gezmeye başlayan Kökerer, yaklaşık 1300 kilometre mesafe katederek Rize'ye vardı.

        Kökerer, burada gazetecilere, yaklaşık 3 yıldır yürüyüşe hazırlandığını söyledi.

        Hedefinin Türkiye'yi 4 etapta yürümek olduğunu ifade eden Kökerer, Yalova'dan başlattığı ilk etapta günde 40-42 kilometre yürüdüğünü, bir sonraki hedefinin ise Artvin'e ulaşmak olduğunu aktardı.

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        Necip Kökerer, kendisini en çok güneşin zorladığını belirterek, sözlerini şöyle sürürdü:

        "Onun dışında gece çadırı kurmakta da zorluklar yaşadım. Her sabah saat 5'te yürüyüşe başlamam lazım ki günlük 40-42 kilometre yol yürüyeyim. Bir gece camide kaldım. İki genç yanıma geldi. Gece saat 2'ye kadar sohbet ettik. Benimle çok ilgilendiler ve Rize'ye gelene kadar sürekli beni aradılar ve ne durumda olduğumu sordular."

        Yürüyüşünü bundan sonra farklı rotalarda devam ettirmek istediğini aktaran Kökerer, "10-15 gün sonra Artvin üzerinden Ardahan, Kars, Ağrı ve Erzurum'dan ikinci etabı yürümeye başlayacağım. 1-2 sene içinde bütün Türkiye'yi maksimum bitirmek ve bütün illeri birbirine bağlamak istiyorum. Yürüyüş amacım tamamen ülke sevdasıdır." diye konuştu.

        Kökerer, bir sonraki yürüyüşü için 1-2 hafta dinleneceğini sözlerine ekledi.

        #necip kökerer
        #rize
        #haberler
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