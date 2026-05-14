Okul saldırısında yaralanmıştı! 24 gündür yoğun bakımda

15 Nisan tarihinde Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’na sekizinci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli tarafından yapılan saldırıda matematik öğretmeni Ayla Kaymaz ve 8 öğrencisi hayatını kaybetmişti. Yoğun bakımda tedavi gören 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu ise geçtiğimiz günlerde kurtarılamamış ve yaşamını yitirmişti.

Zafer Samancı'nın haberine göre aynı saldırıda 9 kurşunla ağır yaralanan 11 yaşındaki Mustafa Aslan ise 24 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, Aslan'ın ağır yaralanmasıyla ilgili yürek burkan bir detay ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre Mustafa Aslan'ın matematik dersini çok sevdiği, saldırı öncesi sınavdan 100 aldığı için ön sıraya oturduğu, sonrasında meydana gelen saldırıda kurşunların hedefi olduğu öğrenildi.

"100 ALDIĞI İÇİN ÖN SIRAYA OTURMUŞ"

Mustafa Aslan'ın babası Hasan Aslan, “Oğlum matematik dersini çok sever, saldırı olmadan önce matematik sınavından 100 almıştı. Normalde arka sıralarda oturuyordu. O gün matematik dersinde 100 aldığı için öğretmeni oğlumu onore etmek için ön sıraya almış. Sonrasında yaşanan saldırıda kurşunların hedefi olmuş.” dedi.

"TÜRKİYE’DEN DUA BEKLİYORUZ"

24 gündür yoğun bakımda olan oğlu için dua beklediklerini aktaran baba Aslan, “Oğlum günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Maalesef hayati tehlikesi devam ediyor. Tüm Türkiye’den dua bekliyoruz. Devlet yetkilileri sürekli yanımızda, vatandaşlardan da dua bekliyoruz.” dedi.