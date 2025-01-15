Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Okul servis ücretleri ne kadar olacak? Okul servis ücretine ne kadar zam geldi, yüzde kaç zam geldi?

        Okul servis ücretleri ne kadar olacak? Okul servis ücretine ne kadar zam geldi, yüzde kaç zam geldi?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin son toplantısında İBB'nin İstanbul'da ulaşıma zam yapıldı. Böylece toplu ulaşıma yüzde 35 zamlandı. Okula giderken servis kullanan öğrenciler zamlı okul servis ücretleri araştırması yapıyor. Son toplu taşıma zammının ardından gözler "2025 yeni okul servisleri kısa ve uzun mesafe kilometre ücreti ne kadar, kaç TL?" sorusuna çevrildi. İşte 2025 İstanbul servis ücretlerine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 17:10 Güncelleme: 15.01.2025 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin velilerinin gözü okul servis ücretlerine çevrildi. Son ulaşım zammının ardından toplu taşıma, taksi ve okul servis ücretlerin zam geldi. Okul servislerinin ise 0-1 kilometre ücreti 2 bin 605 TL oldu. İşte 2025 okul servisleri kısa ve uzun mesafe kilometre ücreti...

        2

        OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2025 NE KADAR OLDU?

        Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 35 zamla 1931,40 liradan 2 bin 605'e, personel servis ücretleri ise 1004 liradan 1355'e çıkarıldı.

        3

        YENİ ÜCRETLER NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

        Yeni tarife ücretlerinin 18 Ocak'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Bir gün önce çay içmeye gittikleri ailenin kızını öldürdü!
        Bir gün önce çay içmeye gittikleri ailenin kızını öldürdü!
        Bakan Bayraktar'dan TürkAkım açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan TürkAkım açıklaması
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra sır perdesi aralandı!
        Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra sır perdesi aralandı!
        Yasin Özcan, Aston Villa'da!
        Yasin Özcan, Aston Villa'da!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Anadolu'nun kayıp topluluğu Kaşkalar'a ait izler bulundu
        'Anadolu'nun kayıp topluluğu Kaşkalar'a ait izler bulundu
        Hadzabe Kabilesi'nin avcı-toplayıcı yaşamı
        Hadzabe Kabilesi'nin avcı-toplayıcı yaşamı
        Transferde 2 rakip birden!
        Transferde 2 rakip birden!
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Özdil “olağan dışı” demişti
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…