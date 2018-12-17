Faciayı elektrik direği önledi

Hakkari’de öğrencileri taşıyan servis minibüsü, kayganlaşan yolda elektrik direğine çarparak durabildi.

Olay, Gazi Mahallesi Kırk Konutlar semtinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, öğrencileri taşıyın minibüs, kar yağışıyla buzlanan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedilerek bir elektrik direğine çarparak durdu. Elektrik direği olmasa facianın kaçınılmaz olduğu kazada ölen ve yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Mahalle sakinleri, her yıl ölümlü ve yaralanmalı kazalara tanıklık ettiklerini ifade ederek, yetkililerden yol kenarına bariyer yapılmasını istedi.

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