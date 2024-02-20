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        Haberler Gündem Okul süresi 200 gün mü oldu? Yaz tatili kısalacak mı, ara tatiller kalkıyor mu?

        Okul süresi 200 güne mi çıkacak? Milyonlarca öğrencinin gözü MEB'te!

        Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni kararlar ile gündemde. Türkiye'deki eğitim ve öğretim süresini diğer ülkelerle eşitlemek adına yaz tatili ve eğitim sürelerinde değişiklik planlanıyor. İşte, yeni eğitim-öğretim yılı için düşünülen kararlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 11:56 Güncelleme: 20.02.2024 - 11:56
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        Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencileri ilgilendiren yeni düzenlemeler yapmayı planlıyor. Bu zamana kadar üç ay olan yaz tatili ve 180 günlük okul süresi uygulamalarında değişikliğe gidilmesi planlanıyor. Peki, Okul süresi 200 güne mi çıkacak? Yaz tatili kısalacak mı? İşte, öğrencilerin merakla beklediği soruların cevapları...

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        OKUL SÜRESİ 200 GÜN MÜ OLDU?

        Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim öğretimde yeni kararlar almaya hazırlanıyor. Habertürk'ten Dicle Topçu'nun haberine göre; Bakanlık okul günlerini uzatmayı hedefliyor. Bu zamana kadar 180 gün olan okul gününün, 200 güne çıkarılması planlanıyor.

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        Gelişmiş ülkelerin eğitim günlerinin sayısı incelendiğinde, öğrencilerin Finlandiya, Hong Kong, Almanya, Yeni Zelanda'da yılda ortalama 190 gün; Hollanda'da 200 gün, Japonya'da 210 gün, Güney Kore'de ise 220 gün okula gittiği görülüyor. Türkiye'nin de bu ülkelerle eşit seviyeye ulaşabilmesi için eğitim günlerinin artırılması gerektiği vurgulanıyor.

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        ARA TATİLLER KALKIYOR MU?

        Edinilen bilgilere göre; Bakanlık'ın yeni planları arasında ara tatilleri kısaltmak yok. Nisan ve Kasım aylarındaki bir haftalık ara tatiller, bu zamana kadar olduğu gibi uygulanmaya devam edecek.

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        YAZ TATİLİ KISALACAK MI?

        Bakanlık'ın yaptığı planlamaya göre; okul günlerinin 200'e çıkartılabilmesi için yaz tatilinden kısılacak.

        Türkiye'de yaz tatili süresi ara tatil uygulamasından önce 13 haftaydı. 2019-2020 yılından itibaren bu süre 11 haftaya indi. Ancak diğer ülkelerle kıyaslandığında bu süre hâlâ oldukça uzun.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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