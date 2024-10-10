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        Haberler Gündem Güncel Okul taşıtı süsü verilen minibüsten 15 kaçak göçmen çıktı | Son dakika haberleri

        Okul taşıtı süsü verilen minibüsten 15 kaçak göçmen çıktı

        Kırklareli'de okul taşıtı görüntüsü verilen minibüste, 15 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 12:20 Güncelleme: 10.10.2024 - 12:20
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        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Kofçaz ilçesi kara yolunda yaptığı denetimler sırasında üzerinde 'Okul taşıtı' yazan bir minibüsü durdurdu.

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        Minibüste yapılan aramada yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 15 kaçak göçmen ile organizatör C.K. yakalandı.

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        Organizatörün minibüse okul taşıtı görüntüsü verdiği belirlendi.

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        Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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        Adliyeye sevk edilen C.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        #kaçak göçmen
        #KIRKLARELİ
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