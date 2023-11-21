Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Okul temel kazısında 5 asırlık hamam ortaya çıktı

        Okul temel kazısında 5 asırlık hamam ortaya çıktı

        Tokat'ta yıkıldıktan sonra yeniden yapılacak olan okulun temel kazısında, tarihi hamama ait kalıntılar bulundu. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "Burada eski bir hamam kalıntısı var. Bu hamam kalıntısını tamamen ortaya çıkaracağız. Açık hava müzesi haline getireceğiz" dedi"

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 10:37 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Atatürk Lisesi, bir yıl önce boşaltılarak iş makineleriyle yıkıldı.

        2

        Yıkım çalışması tamamlandıktan sonra yeni okul yapılması için temel kazısı yapıldı. Kazı sırasında tarihi duvar kalıntılarına rastlanınca inşaat durduruldu ve Tokat Müzesi arkeologları tarafından çalışma başlatıldı.

        3

        Kalıntıların, Sultan II. Beyazıt dönemine ait olduğu düşünülen ve Hazinedar Başı Firuz Ağa tarafından 1485 yılında inşa edildiği tahmin edilen Tahtakale Hamamı'na ait olabileceği üzerinde yoğunlaşan ekiplerin çalışması devam ediyor.

        4

        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "Atatürk Lisemiz depreme dayanıksız olduğu için yıkıldı. Yerine yenil okul için yapılan temel kazısında bazı tarihi kalıntılar bulundu. Temelde çıkan tarihi eserlerden buraya yapılaşma yasağı uygulandı.

        5

        Tokat'ımıza yeni bir değer kazandırmak için söz konusu alanda şu an itibarıyla kazı çalışmaları yapıyoruz. Burada eski bir hamam kalıntısı var. Bu hamam kalıntısını tamamen ortaya çıkaracağız.

        6

        Tokat'ın en önemli turizm değerleri olan bölgede yeni bir teşhir alanı ve müze kazandıracağız. Araştırma kazılarımız devam ediyor. Açık hava müze haline getireceğiz" dedi.

        #5 asırlık hamam
        #TOKAT
        #okul temel kazısındaki tarihi hamam
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Daha da yükseldi! Barajlardan güzel haber! İşte doluluk oranı!
        Daha da yükseldi! Barajlardan güzel haber! İşte doluluk oranı!
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        O anlar kamerada! El arabasıyla 5 milyon TL'lik soygun!
        O anlar kamerada! El arabasıyla 5 milyon TL'lik soygun!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti kapatıldı
        Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti kapatıldı
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Eski eşinin evinde ölü bulunmuştu! Tüyler ürperten cinayeti anlattı!
        Eski eşinin evinde ölü bulunmuştu! Tüyler ürperten cinayeti anlattı!
        Fred'den müjde!
        Fred'den müjde!
        Rusya 2016 Eurovision kazananı arıyor
        Rusya 2016 Eurovision kazananı arıyor
        Kahreden bekleyiş! 11 denizci aranıyor!
        Kahreden bekleyiş! 11 denizci aranıyor!
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda