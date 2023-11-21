Okul temel kazısında 5 asırlık hamam ortaya çıktı

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Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "Atatürk Lisemiz depreme dayanıksız olduğu için yıkıldı. Yerine yenil okul için yapılan temel kazısında bazı tarihi kalıntılar bulundu. Temelde çıkan tarihi eserlerden buraya yapılaşma yasağı uygulandı.

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Tokat'ımıza yeni bir değer kazandırmak için söz konusu alanda şu an itibarıyla kazı çalışmaları yapıyoruz. Burada eski bir hamam kalıntısı var. Bu hamam kalıntısını tamamen ortaya çıkaracağız.

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Tokat'ın en önemli turizm değerleri olan bölgede yeni bir teşhir alanı ve müze kazandıracağız. Araştırma kazılarımız devam ediyor. Açık hava müze haline getireceğiz" dedi.

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