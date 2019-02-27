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Kayseri'de çöp kamyonunun çarptığı 8 yaşındaki Filiz öldü. Kazanın ardından mahalleli ayaklandı. Mahalle halkının taş atıp camlarını kırdığı kamyonun şoförü gözaltına alındı.
Feci kaza, saat 08.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Oruçreis Mahallesi, Elmalı Sokak'ta meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Şehit Mehmet Gökkaya İlkokulu 2'inci sınıf öğrencisi Filiz Taşdemir, okula gitmek için evlerinin önündeki yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada küçük Filiz'e ilçe belediyesine ait Mustafa Erciyes yönetimindeki çöp kamyonu çarptı.
KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Feci kazayı gören mahalle halkının haber vermesiyle kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Filiz Taşdemir'in öldüğü belirlendi. Küçük Filiz'in cesedini beyaz çarşafla örten polis, kaza yerinde inceleme yaptı.
KAMYONU TAŞLADILAR
Bu sırada mahalleli, hız yaptığını ileri sürdükleri kamyon şoförüne tepki gösterdi. Sokakta toplanan öfkeli vatandaşlar, bir süre sonra da kamyona taş atmaya başladı. Polis kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Camları kırılan kamyonun şoförü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
OKUL ÇANTASI AİLEYE TESLİM EDİLDİ
Filiz Taşdemir'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Filiz Taşdemir'den geriye kalan okul çantası ise polisler tarafından ailesine teslim edildi.
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