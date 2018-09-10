Çocuklar okula gitmeden önce mutlaka kahvaltı yapmalı

10.09.2018 - 14:47 | Güncelleme:

Yeni eğitim yılı başlıyor, ilk ders zilinin çalmasına az bir süre kaldı. Bu yıl ilk kez okula gidecek çocukların ailelerine beslenme konusunda önerilerde bulunan Dr. Birsen Demirel, kahvaltının önemine dikkat çekiyor

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Çocuğun okula başlaması ile birlikte ev içinde geçirdiği zaman ve uyku düzenindeki değişikliklere paralel olarak hayatı farklılaşıyor. Sabah daha erken kalkması, okula yetişebilmek için acele etmesi gibi nedenlerle beslenme düzeninde değişiklikler meydana gelebiliyor.

Okul hayatıyla birlikte çocukların beslenme alışkanlıklarında meydana gelen en önemli değişikliğin kahvaltı yapmamak olduğunu ifade eden Dr. Birsen Demirel, “Birçok çalışma, kahvaltı yapan çocuğun okul dönemindeki başarısının daha fazla olduğunu gösteriyor. Okula ilk kez gidecek çocuklar erken uyumalı ve sabah mutlaka kahvaltılarını yaparak okula gitmelidir. Çocuğu kahvaltıya özendirecek renkli bir kahvaltı masası veya tabağı hazırlanarak ilgi artırılmalıdır. Çocuklar izleyerek ve görerek öğrenirler. Ailece kahvaltı masasına oturulması çocuğa kahvaltı alışkanlığı kazandırılması açısından önemli” diyor. Demirel, kahvaltıya yeteri kadar zaman ayrılamadığında, süt gibi proteinden besleyici bir ara öğün hazırlanması gerektiğini belirtiyor.

KAHVALTIDA OLMAZSA OLMAZ 8 BESİN!

KAHVALTI 4 TEMEL BESİN GRUBU İÇERMELİ

Çocuklara kahvaltı alışkanlığı kazandırmanın önemine dikkat çeken Demirel, “Kahvaltının, sağlıklı beslenmede önemli yeri olan temel dört besin grubunu içermesine dikkat edilmelidir. Haşlanmış yumurta veya omlet, peynir, bal veya pekmez, tam buğday unu ekmek, mevsimine uygun taze sebze, zeytin, taze sıkılmış meyve suyundan oluşan bir kahvaltı ya da süt, yulaf gevreği, kuru meyvelerden oluşan bir kahvaltı hazırlanabilir” açıklamasında bulunuyor.

 Çocuğun bir günlük kahvaltı menüsüne örnek: 1 bardak taze sıkılmış meyve suyu veya süt, 1 haşlanmış yumurta, peynir, 4-5 adet zeytin, domates – salatalık, 2 dilim tam buğday unu ekmek.

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VELİ - ÖĞRETMEN İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE BULUNMALI

Çocuğun sabah ve öğle yemeğini okulda tüketmesi halinde, okul menüsünün mutlaka dikkatlice incelenmesi ve akşam yemeğinin ona göre planlanması gerektiğini söyleyen Demirel, 1 gün içinde tüm besin gruplarının dengeli bir şekilde verilmesi ve besin çeşitliliğinin sağlanmasının bu sayede mümkün olabileceğinin altını çiziyor.

“Aileler okul kantinlerinde sağlıklı besinlerin bulundurulması için okul yönetimi ve öğretmen ile işbirliği içinde olmalıdır. Açıkta satılan, temiz ve güvenilir olmayan yiyeceklerin satın alınmaması konusunda çocuklar eğitilmelidir” diyen Demirel, çocukların küçük yaşlarda kazandıkları doğru beslenme alışkanlıklarının, yetişkinlik döneminde sağlıklarını devam ettirmeleri açısından önemli olduğunu vurguluyor.

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