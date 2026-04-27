        'Okula saldırı' iddiasına tutuklama | Son dakika haberleri

        'Okula saldırı' iddiasına tutuklama

        Erzincan'da "okula saldırı olabileceği" yönünde sosyal medya paylaşımı yapan 1 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 20:34 Güncelleme:
        Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin bazı sosyal medya hesaplarından halkı korku ve paniğe sürükleyen ve yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

        Ekipler gerçekleştirdikleri çalışmada, hesap sahibi N.E. ile suça sürüklenen çocuklar R.K. ve S.D'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden R.K. tutuklandı. N.E. adli kontrol şartı ile S.D. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

        Öte yandan kamu düzenini olumsuz etkileyen, suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, olayları çarpıtan, kasıtlı biçimde dezenformasyon üreten ve toplumda kin ve düşmanlık duygularını körükleyen paylaşımlar yaptıkları değerlendirilen, İstanbul'da 2, İzmir, Erzurum, Bursa ve Gaziantep'te birer olmak üzere toplam 6 hesap sahibiyle ilgili işlem başlatılması için bildirimde bulunuldu.

        Yine çalışma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici, kamu düzenini tehdit edici ve kamu barışını bozmaya elverişli, dezenformasyon amaçlı, toplumda infial oluşturmaya yönelik" yapılan paylaşımların yayılmasını engellemek amacıyla toplam 70 URL adresine erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararı alınması sağlandı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 24 Nisan 2026 (ABD-İran Masaya Oturur mu? Savaş Mı, Barış Mı?)

        ABD-İran müzakere masasına oturur mu? ABD-İran savaş mı barış mı diyecek? Doğalgazda kademeli faturalandırma. Elektrik ve doğalgazda zam var mı? Gülistan'ın cansız bedeni nerede? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        100 bin konutun sahibi belli oldu
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        Gülistan Doku'nun kahreden yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Gülistan Doku'nun kahreden yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Bugün Ne Oldu? 27 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 27 Nisan 2026'nın haberleri
        "İranlılar düşünüldüğünden çok daha güçlüler"
        "İranlılar düşünüldüğünden çok daha güçlüler"
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Kardeşini öldüren ağabey yakalandı
        Kardeşini öldüren ağabey yakalandı
        F.Bahçe antrenmanları izlenebilir mi?
        F.Bahçe antrenmanları izlenebilir mi?
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        Hakan Çalhanoğlu'dan kötü haber!
        Hakan Çalhanoğlu'dan kötü haber!
        Alman turist otel odasında asılı bulundu!
        Alman turist otel odasında asılı bulundu!
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        İnsanlık nereye koşuyor?
        İnsanlık nereye koşuyor?
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        "Artık şampiyondur!"
        "Artık şampiyondur!"
        Su bozulur mu?
        Su bozulur mu?
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!