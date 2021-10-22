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Haberler Gündem 3. Sayfa OKULDA DEHŞET! Son dakika: Kız öğrenci sırtından bıçaklandı! - Samsun haberleri
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Kız öğrenci sırtından bıçaklandı! Okulda dehşet!

Samsun'da akılalmaz bir olay yaşandı. Bir lisede, 14 yaşındaki kız öğrenci sınıfta, bir başka kız öğrenci tarafından sırtından bıçaklanarak hastanelik edildi. Sırtından bıçaklanan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi

OKULDA DEHŞET! Son dakika: Kız öğrenci sırtından bıçaklandı! - Samsun haberleri
Kız öğrenci sırtından bıçaklandı! Okulda dehşet!
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İHA

Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'ndeki bir lisede kan donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki F.Y.P. adlı kız çocuğu, sınıf arkadaşı K.H.D. (14) tarafından sınıfın içinde sırtından bıçaklandı.

BIÇAK AKCİĞERİNE ULAŞMIŞ

İHA'da yer alan habere göre özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı öğrenci tedavi altına alındı.

Bıçağın kız çocuğunun sırtından girip akciğerine değdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

BIÇAKLAYAN ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Bıçaklı saldırgan K.H.D. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

BIÇAĞI KANTİNDEN ALIP SINIFA ÇIKMIŞ

K.H.D.'nin F.Y.P. ile önce kavga ettiği, daha sonra da kantinden bıçak alıp sınıfa gelip sırtından onu bıçakladığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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