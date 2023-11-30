Okulda faciadan dönüldü: 7 metrelik istinat duvarı çöktü
Kocaeli'deki bir okulun bahçesindeki 7 metre yüksekliğindeki istinat duvarı çöktü. Olayın gece saatlerinde olması nedeniyle faciadan dönülen olayda duvar dibindeki banklar zarar gördü. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu
Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir okulun önünde bulunan 7 metre yüksekliğindeki istinat duvarı gece saatlerinde çöktü.
Olay, Yeniyalı İlkokulu'nda meydana geldi. Gece saatlerinde sağanağın etkili olduğu ilçede, Yeniyalı İlkokulu'nun önünde bulunan 7 metre yüksekliğindeki istinat duvarı 03.30 sıralarında çöktü.
Gürültüyü duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen Körfez Belediyesi, itfaiye, SEDAŞ ve İZGAZ ekipleri bölgede güvenliği sağladı. Olay sebebiyle kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.
Bölgeye gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise incelemelerde bulundu. Söğüt, duvarın en kısa zamanda onarılacağını söyledi.