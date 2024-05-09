Okullar 1 hafta erken mi kapanıyor? Okullar bu sene bir hafta erken mi kapanacak? Sosyal medyada yayılan iddiayı Bakanlık kaynakları yalanladı. Edinilen bilgiye göre okullar bir hafta erken kapanmayacak ancak ilk dönemin sonunda yapıldığı gibi öğrenciler son haftayı okullardaki ders dışı etkinliklerle tamamlayacak

Habertürk Giriş: 09.05.2024 - 13:58 Güncelleme: 09.05.2024 - 13:58 facebook

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