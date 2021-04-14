Koronavirüsü vaka sayılarında yaşanan artışla beraber öğrenci ve velilerin uzun süredir cevabını aradığı "Okullar kapanacak mı?" ve "Okullar kapandı mı?" soruları geçtiğimiz gün ki Kabine Toplantısı sonrasında cevabını buldu. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni tedbirler kapsamında okullarla ilgili alınan son karar...

OKULLAR KAPANACAK MI?

Bilindiği üzere bir süredir anaokulları, ilkokullar ve ortaokul 8 ve lise 12. sınıflar belirli kurallar ve kısıtlamalar kapsamında yüz yüze eğitime başlamıştı. Ancak, korona virüsü vaka sayılarında yaşanan artış sonrası geçtiğimiz gün toplanan Kabine Toplantısı'nın ardından ortaokul 8. sınıflar ve lise 12. sınıflar dışında uzaktan eğitime geçildi.

İşte alınan yeni kararla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama:

"Eğitimde sınav sürecinde olan 8 ve 12. sınıflar, okul öncesi eğitim dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir"