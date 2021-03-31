Korona salgını süreciyle birlikte bilindiği üzere uzaktan eğitime geçilmiş ancak alınan son kararla birlikte ortaokul son sınıf (8. sınıflar) lise son sınıflar (12. sınıflar) ve ilkokullarda (1, 2, 3 ve 4. sınıf) yüz yüze eğitime başlamıştı.

Geçtiğimiz akşam saatlerinde korona viürüsü 1 aylık risk haritasının açıklanmasının ardından bu sınıflar için de uzaktan eğitime geçilip geçilmeyeceği merak edilmeye başlanmıştı. Peki, yüz yüze eğitime başlayan sınıflar için de okullar kapanacak mı? İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama...

İL BAZINDA UYGULANACAK!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir. Bu kapsamda; tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12'inci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir. Ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır.

VELİ RIZASINA BAĞLI OLACAK

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıflarının ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edeceği bildirilen açıklamanın devamında, "Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir. 8 ve 12'nci sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir. Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.