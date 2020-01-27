Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitiyor? MEB 2020 ikinci dönem takvimi

Okullar ne zaman açılacak? sorusu öğrenci ve velilerin gündeminde. Geçen hafta başlayan 15 tatilin tadını çıkaran öğrenciler, 2. dönemin başlangıç tarihine göre hazırlıklarını yapacak. İkinci dönem başladıktan 2 ay sonra ise ikinci yarı tatil yapılacak. İşte MEB 2020 eğitim takvimine göre okulların açılacağı tarih...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2O Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili, 31 Ocak'ta sona erecek. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat Pazartesi başlayacak.

2020 ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.