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        Haberler Bilgi Yaşam Okullar ne zaman açılacak, 1.ve 2. ara tatil ne zaman? MEB 2024- 2025 takvimi ile okulların açılış ve kapanış tarihi

        Okullar ne zaman açılacak? MEB 2024- 2025 takvimi ile okulların açılış ve kapanış tarihi belli oldu

        Milyonlarca okul öncesi ve ilkokul 1.'inci sınıf öğrencilerinin okullarda uyum haftası başladı. 2 Eylül'de başlayan uyum haftası 6 Eylül'e kadar devam edecek. MEB 2024-2025 eğitim öğretim takvimine göre; ilk ara tatil Kasım ayında yapılacak, ikinci ara tatil ise Mart ayında başlayacak. Peki Okullar ne zaman açılacak? İşte, MEB 2024 2025 takvimi ile okulların açılış ve kapanış tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2024 - 00:12 Güncelleme: 08.09.2024 - 00:12
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        "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı MEB takvimi ile netleşti. Eylül ayının ilk haftasının geride kalması ile birlikte şu an anaokulları ve 1.sınıflar uyum haftası dolayısıyla eğitimlerine başladılar. İlkokul, ortaokul ve liseler için ise okulların açılış tarihi belli oldu. Peki; Okullar ne zaman açılacak? MEB 2024 2025 takvimi ile okulların açılış ve kapanış tarihi ne zaman?

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        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2024-2025

        2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem 17 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

        ARA TATİL TARİHLERİ

        2024-2025 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk ara tatil 11-15 Kasım tarihleri arasında, ikinci ara tatil ise 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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        UYUM HAFTASI TARİHLERİ

        Okul öncesi eğitim ve İlkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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