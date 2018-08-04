Okullar ne zaman açılacak?

2018- 2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi belirlendi. MEB, okulların ne zaman açıklanacağını duyurdu. İşte 2018-2019 dönemi okulların açılış,kapanış tarihleri...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı, gelecek yılın çalışma takvimini hazırladı. Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı, 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak, 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Genelgede, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacağının, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelge ile belirlendiği hatırlatıldı.

Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

2017-2018'DE NE ZAMAN AÇILMIŞTI?

2017-2018 eğitim öğretim yılı, 18 Eylül 2017 Pazartesi başladı, 8 Haziran 2018 Cuma günü sona erdi.

YENİ BAKAN ZİYA SELÇUK OLDU

Bakan Selçuk, görevi selefi Yılmaz’dan devraldı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi´nin ilk Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, görevi İsmet Yılmaz´dan devraldı. Selçuk, Millî Eğitim Bakanlığında düzenlenen devir teslim töreninde, Türkiye´nin yeni bir döneme girdiğini, dünya ile rekabet anlamında yeni bir çağın müjdelerini ortaya koyma gayreti içinde olduğunu ifade ederek, böyle bir dönemde bakanlık görevini kendisine tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´a şükranlarını sundu. Eski Bakan İsmet Yılmaz´ın şahsında emeği geçen herkese teşekkür eden Selçuk, emeğin kutsal olduğunu ve bir gün bile eğitim sistemine emeği geçmiş meslektaşlarının hukukunun kendileri açısından çok değerli olduğunu belirtti.

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