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Okullar ne zaman açılacak? 2018 yaz tatili ne zaman bitiyor? MEB 2018 - 2019 eğitim takvimi

Okullar ne zaman açılacak? sorusu yaz tatilinin sonuna yaklaştığımız bugünlerde öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Okulların açılacağı tarihe göre okul kayıtları ve okul alışverişi tamamlanacak. Yeni dönemde ders kitapları öğrencilere ücretsiz sunulurken, okulların verdiği listelerle kıyafet, ayakkabı, çanta ve kırtasiye ürünleri alışverişine başlayan veliler 465 lirayı gözden çıkarıyor. İşte Okullar ne zaman açılacak sorusunun cevabı

28.08.2018 - 10:06 | Güncelleme:

Okulların başlayacağı tarih veli ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Özellikle ilk kez okula başlayacak öğrenciler ile ortaokul ve liseye başlayacak öğrencilerin heyecanı oldukça fazla. Öğrenciler ve veliler okullar açılmadan önce kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerini tamamlamak için harekete geçti. Ancak bir öğrenci için masrafların toplamı 465 lirayı buluyor, bu da velileri uygun fiyatlı ürün arayışına sokuyor. İşte Okullar başlamadan önce yapılan alışverişin ortalama maliyeti ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2018 - 2019 eğitim takvimi ve okulların açılacağı tarih...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından 2018-2019 eğitim dönemi için okulların ne zaman açılacağı açıklandı. 3 aylık tatilin bitmesine az kala öğrenci ve öğrenci velileri okulların ne zaman açılacağını, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının hangi tarihte başlayacağı sorusuna yanıt aradılar. Bunun üzerine MEB okulların ne zaman açılacağı sorusunu yanıtladı ve okulların açılacağı tarihi belirledi.

Buna göre, okullar 17 Eylül 2018 tarihinde açılacak. İlk dönem eğitiminin ardından yarı yıl tatili için 21 Ocak 2019 tarihinde karneler dağıtılacak ve yarı yıl tatili başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

İkinci dönem 4 Şubat 2019 tarihinde başlayacak ve 14 Haziran 2019'da sona erecek.
2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

BİR ÖĞRENCİNİN ORTALAMA MASRAFI 465 LİRA

2018-2019 eğitim-öğretim dönemi, 17 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Yeni dönemde ders kitapları öğrencilere ücretsiz sunulurken, okulların verdiği listelerle kıyafet, ayakkabı, çanta ve kırtasiye ürünleri alışverişine başlayan veliler, bütçelerini zorlamayan uygun fiyatlı ürün arayışına girdi.

YÜZDE 30 KUR ETKİSİ

Posta'da yer alan habere göre, ilkokula başlayacak bir öğrenci için kıyafet ve ayakkabı maliyeti 300 lira, kırtasiye ürünleri ise 165 liradan başlıyor. Yani öğrenciler, İstanbul'da ilkokula en az 465 lira maliyetle başlıyor. Geçen yıl bu tutar 350 lira civarındaydı. Bir başka deyişle Dövizdeki dalgalanmayla birlikte fiyatlarda yüzde 30'un üzerinde bir artış söz konusu.

YAŞ VE SINIFA GÖRE ARTIYOR

Okul kıyafetleri semtlere göre de değişiklik gösteriyor. İç ve dış pazar için üretim yapan Hakan Çanta'nın İcra Kurulu Başkanı Hakan Hacısoyu'nun verdiği bilgiye göre ana sınıfı ile 4'üncü sınıfa kadar olan giyim harcamaları 300-600 lira arasında değişiyor. Yaş ve sınıf arttıkça fiyatların da arttığı görülüyor.

10 MİLYARLIK EKONOMİ

Örneğin; 5'inci sınıftan 8'inci sınıfa kadar olan öğrencilerin giyim masrafları 300-750 lira arasında değişirken, 9'uncu sınıftan 12'nci sınıfı kadar eğitim gören lise öğrencilerinin kıyafet giderleri ise ortalama 450-900 liralara çıkıyor. 18 milyon öğrencinin okula başlamasıyla birlikte sadece kıyafet anlamında 5.5 milyar liralık bir ekonomi oluşacak. Kırtasiyeyle birlikte tutar 10 milyar liraya çıkıyor.

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