Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? Şeklindeki sorular öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Yeni dönemde ilk okula başlayan öğrenciler için heyecanlı bekleyiş başladı. MEB MEB 2019-2020 eğitim ve öğretim programını yayınladı. İşte detaylar...



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2019

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

• Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.

• Milli Eğitim Bakanlığının yeni takvimine göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı 19 Haziran 2020'de sona erecek ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre; yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.

YENİ EĞİTİM SİSTEMİNDE DERS SAYISI DÜŞECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ders sayılarının düşmesi ile ilgili şu açıklamalarda bulundu. “9’larda 15-16 dersten söz ederken mevcut durumda şu andaki tasarımda 8 dersten söz ediyoruz. Bu 2 durum içinde rehberlik dersinin dahil edilmediği bir durum söz konusu. 10. sınıfta 15-16’dan söz ederken, 10 dersten söz ediyoruz. Bu böyle devam ediyor 11 ve 12. sınıflarda. Niye azaltıyoruz? Çünkü bir çocuğun 15-16 dersi anlaması ve bunu içselleştirmesi mümkün olmuyor. Bizim çocuklarımızın da ilgilerine, yeteneklerine ve hayatlarına uygun olan alanlarda derinleşmeye ihtiyaçları var. Böyle baktığınızda paydaşlarımızın bir diğeri anne babalar da soruyor. Diyor ki, ‘Çocuklar sabahtan akşama kadar soru çözüyorlar.’ Peki günlük yaşamda bir sorunla karşılaşınca neden afallıyorlar?” dedi.

Bakan Selçuk, Hayal-Etkinlik-Yaşam (HEY) temalı zaman diliminin çocukların hayal kurmasına fırsat tanıyacağını belirterek, şunları kaydetti: “İlkokul ve ortaokulda tasarım beceri atölyeleriyle yapmaya çalıştığımız ve birinci sınıftan itibaren mühendislik, dil atölyesi gibi atölyelerde binlerce defa denediği bazı süreçleri lisede devamı olarak bu tür aktivitelerle zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Bir çocuğun muhakkak suretle sanatla ve sporla ilgilenmesi lazım. Sanatın ince ayarından geçmeyen bir çocuğun şahsiyetinin oluşması gerçekten zor oluyor. Odalarına kapanan çocuklarımız için hayatın başka beklentileri var. Çocuk topluma hizmet etmiyorsa, yaşlılarla ilgilenmiyorsa, onlara hürmet etmiyorsa, hayvanlara ilişkin birtakım hizmet faaliyetleri yürütmüyorsa, yoldan geçen birinin ayağına değebilecek bir taşı ortadan kaldırmıyorsa o zaman çocuğun toplumla alakasını ve şahsiyetinin oluşmasını güçleştirmiş oluyoruz. Bir çocuğun fiziksel aktivite yapmaması halinde normal kişilik gelişiminin de sekteye uğraması söz konusu. Bu yüzden bir lise öğrencisinin bu faaliyetlerin tümüyle karşılaşmasını çok önemsiyoruz. Çünkü biz çift taraflı bir çocuk istiyoruz. Yani maddeyi ve manayı birlikte kuşatarak, aynı zamanda da çocuğun sadece kağıt üzerinde soru çözerek değil, hayatın içinde pratikler yaparak tecrübelerle bir yere varmasını önemsiyoruz. O yüzden kuşak son derece kritik ve önemli.” Bakan Ziya Selçuk, öğrencilerin “Ben neye yatkınım?” sorularının çözümünün de bu modelle mümkün olduğunu belirterek, “Çocuğun ilgi alanlarını ölçmeliyiz. Çocuğun tüm özelliklerini testlerle, araçlarla ölçmek istiyoruz. Daha ilkokuldan itibaren kendisini tanımakla ilgili ölçekleri görerek kendisini tanıma imkanı bulacak. Bunun altyapısı hazır” dedi.