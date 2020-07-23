Okullar ne zaman açılacak? sorusu milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velinin gündeminde. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Mart ayı itibariyle okullarda online eğitime geçildi. MEB yeni öğretim yılının başlangıcında bu durumu da göze alarak tarihi öne çekerek ve 31 Ağustos olarak belirledi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında koronavirüs tedbirleri ile birlikte eğitimin nasıl devam edeceği ile ilgili sorulara yanıt verdi. Bakan Selçuk'a okulların 31 Ağustos'ta nasıl açılacağı da soruldu. İşte Bakan Selçuk'un açıklaması...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te katıldığı programda yöneltilen, 31 Ağustos'ta okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili soruya "Onun hazırlığını yapıyoruz ve ona hazırız. Çok net." cevabını verdi.