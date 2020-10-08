Okullar ne zaman açılacak sorusu merak ediliyor. Yüz yüze eğitim başlıyor mu? Okula hangi sınıflar gidecek? gibi merak edilen birçok konu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından cevap buldu. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada okulların açılış tarihini duyurdu. İşte o açıklamalar...



MEB SON DAKİKA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi başlayacağını bildirdi.Selçuk, "12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Diğer sınıflarda da uzaktan eğitim yoluyla eğitim öğretime geçilmesini temin etmiştik. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Ayrıca özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığı görülmüştür. Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere bakarak önümüzdeki haftalarda vereceğiz. Okula gidecek evlatlarımızdan ricamız annelerinin, babalarının ve tüm aile büyüklerinin sağlığı için temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim öğrencilerinden bilgisayar ihtiyacı olanlar için bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, "İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren peyderpey bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin internet altyapısını da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkartmak için ayrı bir çalışmayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yürüttüğünü, bu konuyu ilgili kuruluşlar Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ile yürütmek suretiyle hızla mesafe almanın gayreti içerisinde olacaklarını aktardı. Erdoğan, bu işin ciddi bir altyapısının olduğunu, bunun sağlanması gerektiğini ifade etti.

"YENİ AŞAMADA İSTEYEN VELİLER ÇOCUKLARINI OKULA GÖNDERECEK"

“Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir.” demiştik. Yeni aşamada da isteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacaktır. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak, ancak şu noktanın altını dikkatle çizmek isterim: velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrencimizin mutlaka uzaktan eğitimle derslerine devam etmesi gerekiyor, çünkü öğrencilerimiz her koşulda devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacaktır. Ayrıca her öğrencimizin sosyal ve akademik gelişimleri yakından takip edilecektir.

Yüz yüze eğitimde okullarımızda hijyen ve sosyal mesafe standartlarımız ile Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulunun rehberliğinde her türlü tedbiri aldık. Denetmenlerimiz okullarımızı denetliyor ve düzenli olarak denetlemeye devam edecekler. Okullarımızda Covid-19 ekipleri oluşturduk. Öğretmenlerimizin Covid-19 eğitimleri tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler çocuklarımızı sağlıkla ve güvenle karşılamak için her türlü tedbirimizle hazırız. Kaygı duyan velilerimizin ve öğrencilerimizin de sürecin iyi yönetildiğini gördüklerinde aynen ilkokul 1 sınıf velilerinde gördüğümüz gibi rahatlayacaklarına eminim.

Biraz önce ifade ettiğim gibi köy okullarında da yüz yüze eğitime başlıyoruz. Köy okullarımız ilkokul ve ortaokul olmak üzere tüm sınıf seviyeleriyle açılıyor. Mevcut yönetmelikte, öğrenci sayısı az olduğunda öğrenciler taşıma eğitim yoluyla en yakın okula yönlendiriliyordu. Geçtiğimiz hafta yayımladığımız yönetmelik değişikliğiyle birlikte, bundan böyle öğrenci sayısına bakılmaksızın köylerdeki okullarımız velilerimizin tercihine bağlı olarak açık kalacak. Bu süreçte, İl Hıfzısıhha Kurullarının koşullarını uygun görmediği köy okulları ise yüz yüze eğitime devam edemeyecek. Halihazırda başlatmış olduğumuz köy okullarında iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına da hız verdiğimizi de belirtmek isterim" dedi.

Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitim sürecimiz ise yüz yüze eğitim ile eş zamanlı olarak devam ediyor. Uzaktan eğitimin ana mecrası olan TRT EBA ilkokul, ortaokul ve lise kanallarında tüm ders yayınlarımız günde üç kez tekrar ediliyor. Dijital eğitim platformumuz EBA ise gerek ders anlatımlarının yer aldığı video kütüphanesi, gerek akademik destek bölümü gerekse de canlı sınıf uygulamalarıyla öğrencilerimizin hizmetinde.