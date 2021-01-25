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Okullar ne zaman açılacak? İşte MEB'ten okulların açılacağı tarih

Okullar ne zaman açılacak? Sorusu milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ikinci dönem okulların açılacağı tarihi duyurdu.

Okullar ne zaman açılacak? İşte MEB'ten okulların açılacağı tarih

Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Sorularının cevabı MEB Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıt buldu. Karnelerin dağıtılması ile birlikte 3 haftalık yarıyıl tatile çıkan öğrenciler ikinci dönem okula geri dönecekler...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Selçuk, "İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda okullarımıza hep beraber döneceğiz. 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarda görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz. Sevgili öğrencilerimiz, güzel evlatlarım tatiliniz 23 gün sürecek, uzun bir kış tatili olacak. Fırsat buldukça oyunlar oynayın, şarkılar, müzikler dinleyin, bol bol okuyun, mutlaka bir yerlere gidip gezin ve notlar alın, resim yapın ve kendinizi, ruhunuzu, bedeninizi, zihninizi dinlendirmenin güzel yollarını bulun" açıklamasında bulundu.

İlk ve ortaokul öğrencilerinin karnelerinin hayırlı olmasını dileyen Selçuk, “Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve velilerimizin tatilde güzel bir dinlenme dönemi yaşamalarını temenni ediyorum. Bizler bu dönemde de birbirimizle irtibatı kesmeyeceğiz. Buradan tüm çocuklarımıza sevgilerimi, öğretmenlerimize, velilerimize teşekkürlerimi özellikle iletiyorum” dedi.

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