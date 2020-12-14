AA

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklama geldi. Milyonlarca öğrenci yüz yüze eğitim için gün sayıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Peki yüz yüze okullar ne zaman açılacak?

YÜZ YÜZE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir." denildi.

Yüz yüze eğitim yalnızca anaokullar için başlıyor. Diğer sınıflar için henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Selçuk, "Büyük bir olasılıkla yine bazı kısmi çözümlemeler hayata geçecek. 4 Ocak'ta tamamen açılabilir mi açılamaz mı ya da kısmen hangileri açılabilir hangileri açılamaz. Özellikle küçük yaştaki çocuklarımıza yönelik olarak bilim insanlarının hep söylediği şey çok düşük bir risk. Bazı alerjik sorunları, astımla ilgili bazı sıkıntıları olan çocuklarımızla alakalı birtakım konular var. Zaten isteğe bağlı olduğu için oralarda da tedbir alma imkanımız var. Bunları birlikte yeniden değerlendireceğiz ama ara ara da görüşüyoruz." dedi.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 4 Ocak'ta okulların tümüyle açılması kararı alınması, süreç ve verilerin bunu göstermesi durumunda, hazır olduklarını ama kısmen açılması ile ilgili bir durum söz konusu olursa da hangi yaş grupları, hangi okullar olacağı ile ilgili gereken hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Hazırlık senaryoları içinde yarıyıl tatilinin öne alınmasının da söz konusu olup olmadığı sorulan Selçuk, "Tabi var. Bu gerek sınavlar açısından gerek yapılabilecek iş ve işlemler konusunda var. Gerekse salgının seyriyle alakalı olarak var. Bizim iş takvimi şudur, belirlenmiştir, değişmez diye bir bakış açımız asla yok. Duruma göre bunu esnetiriz, öne alırız, takdim tehir yaparız, başka çözümler buluruz, hepsi yapılır." diye konuştu.

SINAVLAR NASIL OLACAK?

Selçuk, sınavların yüz yüze yapılmasına ilişkin soru üzerine de yüz yüze birinci sınavların çok büyük ölçüde bittiğini, kısmen bir eksik bulunduğunu ama kalanlar için de zaten tek bir sınav yapılacağını dile getirdi. Selçuk, bunun dışında performans ve projeyle ilgili eğitim-öğretim yılı başında sürecin zaten başladığına ve bununla ilgili bir problemin bulunmadığına dikkati çekti.

Yüz yüze sınavı eksik kalan öğrencilerle ilgili salgının seyrine bağlı olarak, dönem içinde grup ve günlere ayırarak sınavların yapılabileceğini ya da iş takviminde değişikliklerin söz konusu olabileceğini belirten Selçuk, bunların hepsine hazır olduklarını vurguladı.

KARNELER NASIL VERİLECEK?

Bakan Selçuk, çocukların eline basılı karne vermek istediklerinin altını çizerek, takvimin değişmesi ihtimaliyle ilgili hazırlıkları yaptıklarını belirtti ve "Şu andaki gidişimiz, değişmeyecekmiş gibi devam ediyoruz ama ihtiyaç olursa, değişmesi gerekirse onun için de bazı tedbirler almak gerekiyor. Yani mevzuat, genelgeler, okullarda yürütülen işler, süreçler açısından almak gerekiyor. Bunların hepsinin tedbirini aldık." şeklinde konuştu.

Aşılanma sürecinde ikinci sırada toplumla teması olanlar arasına öğretmenlerin de alınmasıyla ilgili görüşlerin sorulması üzerine Selçuk, bu konuda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu ile istişarelerinin olduğunu ve bir ön mutabakatın bulunduğunu dile getirdi. Selçuk, yapılan çalışmaların sonuçları ve kabine toplantısındaki değerlendirmeler sonucunda konunun açıklığa kavuşacağının altını çizdi.

ARALIK AYINDA 300 BİN TABLET DAĞITILACAK

Bakan Selçuk, tablet dağıtımıyla ilgili soru üzerine, şu ana kadar 150 bine yakın tabletin dağıtıldığını açıkladı. Selçuk, "Aralığın 14'ünde, 21'inde, 28'inde tekrar bir dağıtım süreci başlıyor. Yaklaşık 300 bin tablet dağıtımı gerçekleştirilecek bu süreçte. Ocak ortasına kadar da 500 bin tabletin dağıtımı tamamlanmış olacak." bilgisini paylaştı.

Daha sonrasında da bazı kısmi çalışmaların devam edeceğini belirten Selçuk, aynı zamanda TRT EBA TV'de de sınavlarda çocukların muhatap kılındığı tüm içeriğinin bulunduğunu vurguladı.

EBA destek noktalarının sayısının 14 bin 500'e ulaştığına dikkati çeken Selçuk, bu noktaların tanıtımıyla ilgili Japonya'daki gazeteler ve televizyonlarda yayın yapıldığına, sistemin artık uluslararası düzeyde de tanındığına işaret etti.

Ziya Selçuk, EBA sistemini günde 3 milyon kişiye aynı anda hizmet verebilen bir yapıya ulaştırdıklarının altını çizerek, dünyada bu kadar canlı ders verebilen 2-3 ülkenin ancak olabileceğini ifade etti.

LGS VE YKS SINAVINDA ÖĞRENCİLER TÜM MÜFREDATTAN SORUMLU OLACAK MI?

LGS ve YKS'de öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu olup olunmayacağına ilişkin soru üzerine Selçuk, sürecin dinamik olduğunun altını çizdi.

Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen dönem LGS ve YKS'nin müfredatına ilişkin düzenleme yaptıklarını, ancak o dönem EBA'ya ilişkin alt yapının yeterli olmadığını, şu an ise yeterince kaynak bulunduğunu söyledi.

İhtiyaç halinde bir seyreltme yapabileceklerini ifade eden Bakan Selçuk, öğrenme kayıplarından dolayı öğrencilerin yıllar boyunca sorun yaşayabileceğine dikkati çekerek, "Bugün için kolay olanı değil önümüzdeki yılları dikkate alan bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Türkiye'nin önümüzdeki yıllar için çok daha büyük kayıplarla muhatap olmaması için bu tür kararları eğitimcilerle iş birliğinde alıyoruz. Bu karar bürokratik değil. Eğitimi bilen insanların özellikle söylediği şey müfredatın tümünden sorumlu olunması." diye konuştu.

Bakan Selçuk, öğrenme kayıplarının gelecek iki yıl için yapılacak telafi programıyla giderileceğini bildirdi.

2019 Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) Türkiye'nin ilk kez 500 puanın üzerine çıktığının anımsatılması üzerine Bakan Selçuk, "Gerçekten büyük bir başarı fakat bir gün bile konuşulmadı. Türkiye başarısıyla gurur duymalı." dedi.

Bakan Selçuk, alt, orta ve üst sosyoekonomik düzeydeki öğrencilerin hepsinin ortalamalarında yükseliş olmasının önemine işaret etti.

Selçuk, öğretmen atamaları sorusuna ise imkanlar el verdiğince daha fazla atama yapmak için çalıştıklarını, zamanı gelince atamaların yapılacağı karşılığını verdi.