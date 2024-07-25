Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? MEB 2024 2025 Eğitim takvimine göre yaz tatili ne zaman bitiyor?
Milyonlarca öğrenci yeni eğitim öğretim yılı için geri sayıma geçti. Okulların açılış tarihi MEB takviminde duyuruldu. Tatilin ardından öğrenciler, ders zilinin çalmasıyla birlikte sıralarına dönecek ve yeni dönemin heyecanını yaşayacak. Peki Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? MEB 2024 2025 Eğitim takvimine göre yaz tatili ne zaman bitiyor?
Yaz tatilinin ardından okullar açılacak. Okul hazırlıklarına başlayan veliler "Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı?" sorusuna yanıt arıyor. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre Eylül ayı okulların açılış tarihi olarak duyuruldu. Öte yandan birinci ve ikinci dönem yarıyıl takvimi de belli oldu. İşte okulların açılış tarihi
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2024-2025 Eğitim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak.
İLK ARA TATİL 11 KASIM'DA BAŞLAYACAK
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
İkinci dönem tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayacak, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
15 TATİL NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2025 Yaz tatili 20 Haziran'da karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacak