Geçtiğimiz ay karnelerin verilmesi ile beraber 2022-2023 eğitim-öğretim yılı sona erdi ve öğrenciler ile öğretmenler, yaz tatilinin tadını çıkarmaya başladı. LGS ve YKS sınavlarının da düzenlenmesinin ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı takvimine çevrilmişti. İşte, söz konusu duruma dair ayrıntılar...