Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2020 Pazartesi başladı ve 20 Kasım 2020 Cuma sona erdi. Ara tatilde öğretmenler, mesleki gelişim programlarına çevrim içi ortamda katıldı. Milyonlarca öğrenci MEB tarafından belirlenen tarihe kadar koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime devam edecek. Peki Okullar ne zaman açılacak? İşte MEB'in uzaktan eğitim açıklaması....

EBA İLE UZAKTAN EĞİTİM İÇİN TIKLAYIN

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda, 20 Kasım 2020 Cuma'dan 4 Ocak 2021 Pazartesi'ye kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesi kararı alındı.

Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları ile destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacak.

ANA SINIFLARI İLE ÖZEL EĞİTİME DEVAM EDİLECEK

Bakanlık ile ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda, resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağı değerlendirildi. Bu kapsamda okul öncesi eğitim kurumlarında, haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olacak şekilde planlanacak. Bunun yanında fiziki imkanları uygun okul öncesi eğitim kurumlarında, salgınla ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecek.

Bakanlık tarafından 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki bireysel eğitimlerin yüz yüze gerçekleştirilebilmesine yönelik istisna getirildi.

Bunun yanında ehliyet, gemi adamı ve pilot lisansı almak isteyenlere yönelik kurslar ile çeşitli özel kurslardan yeterli altyapıya sahip olanlar, teorik dersleri uzaktan öğretim yoluyla yapabilecekler. Söz konusu kurumların uyguladıkları programlardaki uygulamalı eğitimleri ise 4 Ocak 2021'den sonra tamamlanacak.

HİÇBİR SINAV YAPILMAYACAK

4 Ocak 2021'e kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacak. Bu tarihten sonra sınavların okul ortamında yüz yüze yapılması planlanıyor ancak 4 Ocak'tan sonra ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ile ilgili hususlar salgın sürecinin seyrine göre değerlendirilecek ve ayrıca duyurulacak. Öğrenciler, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacak.

TABLETLERİN DAĞITIM SÜRECİ

Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatifler aracılığıyla gönderilen tablet bilgisayarlar, öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılıyor. Dağıtımı gerçekleştirecek 500 bin tablet bilgisayarın yıl sonuna kadar öğrencilere teslim edilmesi planlanıyor.

CANLI SINIF UYGULAMALARI

Uzaktan eğitim sürecinde EBA canlı sınıf ve alternatif uygulamaların sisteme entegrasyonuyla birlikte günlük yaklaşık 2 milyon ders yapabilme kapasitesi bulunuyor.

EBA internet portalı, 1700'den fazla ders ve 40 binin üzerinde zengin, güvenilir ve etkileşimli içerikle öğrencilerin kullanımında olacak. EBA'da konu ve kazanımlarla eşleştirilmiş videolu veya etkileşimli anlatımlar, alıştırmalar, özetler, infografikler, proje dokümanları, öğretmenlere özel içerikler, 5 binden fazla kitap ve 240 binden fazla soru öğretmen ve öğrencilere sunuluyor.

Merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler için sınav müfredatının uzaktan eğitim sürecine uyumlu hale getirilmesiyle ilgili çalışmalar sürüyor.