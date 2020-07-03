Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

Okullar ne zaman açılacak? MEB son dakika açıklaması: Okulların açılacağı tarih öne alındı

Okulların açılacağı tarih için son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) geldi. MEB 2020 - 2021 eğitim döneminde okulların erken açılacağını duyurdu. Peki okullar ne zaman açılacak?

Okullar

Okullar ne zaman açılacak? sorusu Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklama sonrasında gündeme geldi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu sene okullarda online eğitime geçilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı telafi eğitimi ile ilgili çalışmaların yapıldığını belirtmişti. MEB yeni öğretim yılının başlangıcında bu durumu da göze alarak tarihi öne çekti. İşte 2020 - 2021 eğitim döneminde okulların açılacağı tarih...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler... Nissan'ın eski CEO'sunun kaçışıyla ilgili davada sıcak gelişme!
GÜNDEMNissan'ın eski CEO'sunun kaçışıyla ilgili davada ...
Son dakika haberler... MEB'den okulların açılış tarihiyle ilgili flaş açıklama!
GÜNDEMOkulların açılış tarihiyle ilgili flaş açıklama!
Son dakika haberler... Bakan Albayrak ve eşine yönelik çirkin saldırıda flaş gelişme!
GÜNDEMBakan Albayrak ve eşine yönelik çirkin saldırıda flaş ...
Son dakika haberler... Minik Leyla'nın ölümünde dikkat çeken savunma
GÜNDEMMinik Leyla'nın ölümünde dikkat çeken savunma
Yaralanan işçi Recep Ersoy olay anını anlattı: Patlama ilk vurduğu zaman beni 10 metre fırlattı
GÜNDEMYaralanan işçi Recep Ersoy olay anını anlattı
Son dakika haberler... Eskişehir'deki satırlı vahşette karar!
GÜNDEMEskişehir'deki satırlı vahşette karar!
Son dakika haberler... Savcı Kiraz davasında flaş gelişme!
GÜNDEMSavcı Kiraz davasında flaş gelişme!
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS sınav soru ve cevapları için TIKLA
GÜNDEMLGS sonuçları için tarih belli oldu
Son dakika haberi... Son 24 saatte 21 ilde korkutan karantinalar! Tehlikeli artış
GÜNDEMSon 24 saatte 21 ilde tehlike artış!
Son dakika haberler... İstanbul'da kültür merkezinde yangın!
GÜNDEMİstanbul'da kültür merkezinde yangın!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X