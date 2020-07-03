Okullar ne zaman açılacak? sorusu Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklama sonrasında gündeme geldi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu sene okullarda online eğitime geçilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı telafi eğitimi ile ilgili çalışmaların yapıldığını belirtmişti. MEB yeni öğretim yılının başlangıcında bu durumu da göze alarak tarihi öne çekti. İşte 2020 - 2021 eğitim döneminde okulların açılacağı tarih...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.