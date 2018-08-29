Okullar ne zaman açılacak

Okulların açılacağı tarih, yaza veda ederken araştırılan konuların başında geliyor. Yeni eğitim döneminden önce öğrenci ve velilerde okul heyecanı yaşanıyor. Okulların açılacağı tarihe göre, hala tatilde olanlar dönüş yoluna çıkacak ve hazırlıklarını tamamlamaya başlayacak. Bu sene de okul ve kırtasiye masrafları velilerin yakın markajında. Veliler en uygun ve kaliteli ürünlerle kırtasiye ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. 2018 - 2019 eğitim döneminde okulların açılacağı tarih ve detaylar haberimizde.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB İŞ TAKVİMİ

MEB tarafından 2018-2019 eğitim dönemi için okulların ne zaman açılacağı belirledi.

Buna göre, okullar 17 Eylül 2018 tarihinde açılacak. İlk dönem eğitiminin ardından yarı yıl tatili için 21 Ocak 2019 tarihinde karneler dağıtılacak ve yarı yıl tatili başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

İkinci dönem 4 Şubat 2019 tarihinde başlayacak ve 14 Haziran 2019'da sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

İŞTE KIRTASİYE MASRAFLARININ LİSTESİ

Tüm Kırtasiyeciler Derneği bu yıl bir öğrenci için ortalama alışveriş tutarının 165 ila 650 lira arasında değişeceğini açıkladı. Dernek veliler için bir de liste hazırladı. Yeni eğitim-öğretim dönemi kırtasiye ihtiyaçları ve fiyatları belirtildi. Buna göre küçük boy yazı defteri 3 buçuk TL, kalemtıraş 2 buçuk TL, 12'li kuru boya 8 TL, beslenme çantası ise 28 TL civarında olacak...

2018-2019 eğitim dönemi kırtasiye fiyat listesi

Ürün - Birim fiyatı

Küçük boy yazı defteri - 3.50 TL

Kalemtıraş - 2.50 TL

Silgi - 1.25 TL

Kurşun kalem (1 adet) - 1.15 TL

Kalem çantası- 10 TL

Makas - 3.25 TL

Yapıştırıcı - 6 TL

Oyun hamuru (4 renk) - 15 TL

Kuru boya (12 renk) - 8 TL

Pastel boya (12 renk) - 6 TL

Beslenme çantası - 28 TL

Çocuğunu özel okula gönderen velilerin, kırtasiye masrafları için kesenin ağzını biraz daha açması gerekeceği belirtiliyor. Okul öncesi öğrencisi için devlet okulunda 330-410 TL, özel okulda 490-650 TL arasında harcama gerekeceği düşünülüyor.

2018-2019 eğitim dönemi öğrenci başı kırtasiye harcaması

Eğitim Dönemi - Devlet okulu - Özel okul

Okul öncesi - 330-410 TL - 490-650 TL

İlköğretim - 250-330 TL - 425-500 TL

Lise - 165-250 TL - 350-425 TL

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