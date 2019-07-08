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Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman sona eriyor? MEB'ten açıklama geldi mi?

Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman sona eriyor? Şeklindeki sorular öğrenciler tarafından büyük bir heyecanla merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 eğitim öğretim takviminde ders başlama tarihini yayınladı. İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB'in yayınladığı takvime göre; 2019-2020 eğitim öğretim yılı 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

MEB'TEN SON DAKİKA YAZ TATİLİ AÇIKLAMASI

Millî Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladıklarını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamasında Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaz tatillerinin iki hafta kısalacağını, o iki haftanın ise ara tatil olacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yapılandırılmış ara tatillerde çocuklara ve öğretmenlere dinlenme ve etkinliklere katılım imkanı sunulacak" dedi.