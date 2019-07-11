Okullar ne zaman açılacak? Şeklindeki sorular öğrenciler tarafından sıkça araştırılan konulardan biri olmaya devam ediyor. Karnelerin alınmasıyla milyonlarca öğrenci yaz tatiline çıktı. Peki, yaz tatili ne zaman sona erecek? Konuyla ilgili MEB'ten açıklama geldi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2019 MEB

MEB'in yayınladığı takvime göre; 2019-2020 eğitim öğretim yılı 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Millî Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladıklarını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamasında Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaz tatillerinin iki hafta kısalacağını, o iki haftanın ise ara tatil olacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yapılandırılmış ara tatillerde çocuklara ve öğretmenlere dinlenme ve etkinliklere katılım imkanı sunulacak" dedi.

MEB 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 eğitim ve öğretim takvimini resmi internet sayfasında paylaştı.

-18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Haftasonuyla birlikte 9 gün)

-25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.

-Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

-İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

-06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

-13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.