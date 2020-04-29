Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem
ABONE OL

Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim uzatıldı mı? MEB son dakika okulların açılacağı tarih belli mi?

Okullar ne zaman açılacak? Sorusu milyonlarca öğrenci ve veliler tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'yazın okullar olacak mı, uzaktan eğitim uzatıldı mı' sorularına yanıt verdi. İşte, okulların açılacağı tarih ile ilgili detaylar...

okullar ne zaman açılacak

MEB son dakika okullar ne zaman açılacak? Soruları gündemde kalmaya devam ediyor. Türkiye'de koronavirüs salgının yayılmasının ardından okullar 1 hafta tatil olmuş ardından da uzaktan eğitim uygulamasına geçilmişti. Milli Eğitim Bakanı koronavirüs tedbirleriyle ilgili alınan son önlemleri açıkladı.

UZAKTAN EĞİTİM UZATILDI MI?

 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; Salgın tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar uzatılmasına karar verdik.

MEB SON DAKİKA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarih ile ilgili, "Bu konuda ne olursa biz ne zaman ne yaparız konusunda hazırlıklarımız var. (Telafi eğitimleri) Temmuz ve ağustosu çok düşünmüyoruz, çok planlamıyoruz. Bizim öncesinde ve sonrasındaki dönemlere ilişkin çalışmalarımız, daha baskın ama böyle bir kriz durumunda dünyanın yaptığı işler gibi biz de senaryo ve takvim neyi gösterirse ona göre düzenlememizi yapacağız. Yaz ayları için bir planlamamız açıkçası yok. (Eylül ve ekim) daha ağır basıyor ve onun öncesindeki dönem için çalışmalarımız var. Yani mayıs ve haziran ayları için planlamalarımız var ama temmuz ve ağustos ayı için çok fazla bir planlama üzerinde çalışmıyoruz."

TELAFİ EĞİTİMLER OLMAYACAK

Selçuk, bu konudaki sözlerine açıklık getirirken, telafi eğitimlerinin temmuz ve ağustos aylarında olmayacağını söyledi. ''Ama mayıs ve haziran üzerinde, eylül ve ekim üzerinde yoğun bir planlamamız, çalışmamız var. Bu çerçevede, Bilim Kurulu tavsiye ederse ve Türkiye'nin genel durumu müsait olursa elbette biz mayıs, haziran ayında okulu açarız." diyen Selçuk, mayıs ve haziranın devreden çıkması gibi bir şeyin şu an kesinlikle söz konusu olmadığını kaydetti.

Sınıf geçme üzerine bir soruya karşılık Bakan Selçuk, "Diyelim ki ikinci dönem ders olmadı, dolayısıyla sınıf geçmeyle ilgili herhangi bir şey ikinci dönemden tabii ki söz konusu olmayacak. Telafi eğitimi hızlandırılmış ve biraz kısaltılmış biçimde yapılır. O süreçte sınıf geçmeye ilişkin bir işlem çok doğru olmayabilir. Bununla ilgili mevzuat altyapımızı da çalışıyoruz. Bu konu, bizim için net bir konu. Yani birinci dönemin konuları ve notları var, bunun üzerinden bir değerlendirme yapacağız." yanıtını verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs adliyede - Haber
GÜNDEMGüvercinleri ezmişti! 'U' dönüşü yapıyormuş!
Göktaşı dünyaya çarpacak mı? NASA'dan açıklama geldi! Meteor saat kaçta geçecek 2020
GÜNDEMGöktaşı dünyaya çarpacak mı?
YKS tarihi değişti mi? (Üniversite sınavı) ÖSYM 2020 YKS ne zaman?
GÜNDEM2020 YKS tarihi ne zaman?
Son dakika flaş koronavirüs açıklaması... "Dünya, 'Yeter artık' dedi!" - Haberler
GÜNDEMProf. Dr. Özgür Çengel: "İşletmelere etkisi ders ...
Son Dakika Haberi! Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim takvimine ilişkin açıklama - Haberler
GÜNDEMBakan Selçuk'tan uzaktan eğitim takvimine ilişkin ...
Son dakika haberler! Virüsten korunmak için köyün tek girişine kapılı önlem
GÜNDEMKöyün tek girişine virüs kapısı!
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Şehirlerarası seyahat kısıtlaması kalktı mı? İşte son durum
GÜNDEMSeyahat yasağı ne zaman kalkacak?
Çanakkale Boğazı'ndan geçen bir tankerde makine arızası
GÜNDEMÇanakkale Boğazı'nda tanker arızası
Af yasası SON DURUM! Af yasası ne oldu son dakika bugün 2020! 29 Nisan Af yasası son gelişmeleri
GÜNDEMAf yasası 2020 son dakika gelişmeleri
Son dakika haberi Milli Eğitim Bakanı 10.30'da açıklama yapacak
GÜNDEMMilli Eğitim Bakanı 10.30'da açıklama yapacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X