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Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ertelendi mi? MEB son dakika gelişmesi

Okullar ne zaman açılacak? Sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu. 15 Şubat'ta açılması beklenen yüz yüze eğitim kar yağışı nedeniyle yeniden ertelendi. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman? İşte MEB'ten son dakika açıklamalar

Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ertelendi mi? MEB son dakika gelişmesi

Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ertelendi mi? Soruları çığ gibi büyüyor. Koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitim gören öğrenciler 15 Şubat itibarıyla yeniden okullarda yüz yüze eğitim göreceklerdi fakat ülkeyi esir altına alan kar yağışı nedeniyle okulların açılacağı tarih de uzatıldı. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK MEB SON DAKİKA?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildiğini bildirdi. Kocaeli, Bolu, Bursa, Tekirdağ ve Düzce'de de yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitimin, yoğun kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendiği kaydedildi

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Kastamonu, Kütahya ve Sakarya'da da 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze eğitime yoğun kar yağışından dolayı 1 gün ara verildi.

Edirne'nin 6 ilçesinde de eğitime 1 gün ara verildi. Edirne merkez, Keşan, Uzunköprü, Havsa, Enez, İpsala ilçelerinde yapılacak olan yüz yüze eğitimin 16 Şubat Salı günü başlamasına karar verildi.

Öte yandan Kocaeli, Edirne, Bolu, Düzce ve Sakarya'da kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelin de izinli sayılacağı bildirildi.

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