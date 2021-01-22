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Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? MEB açıkladı

Okullar ne zaman açılacak? Sorusu milyonlarca öğrenci tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün yüz yüze eğitim ile ilgili yeni alınan kararları açıkladı. İşte okulların açılacağı tarih

Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? MEB açıkladı

Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Soruları çığ gibi büyüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün okulların açılış tarihi ile ilgili alınan yeni kararları açıkladı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Selçuk, "İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda okullarımıza hep beraber döneceğiz. 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarda görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz. Sevgili öğrencilerimiz, güzel evlatlarım tatiliniz 23 gün sürecek, uzun bir kış tatili olacak. Fırsat buldukça oyunlar oynayın, şarkılar, müzikler dinleyin, bol bol okuyun, mutlaka bir yerlere gidip gezin ve notlar alın, resim yapın ve kendinizi, ruhunuzu, bedeninizi, zihninizi dinlendirmenin güzel yollarını bulun" açıklamasında bulundu.

İlk ve ortaokul öğrencilerinin karnelerinin hayırlı olmasını dileyen Selçuk, “Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve velilerimizin tatilde güzel bir dinlenme dönemi yaşamalarını temenni ediyorum. Bizler bu dönemde de birbirimizle irtibatı kesmeyeceğiz. Buradan tüm çocuklarımıza sevgilerimi, öğretmenlerimize, velilerimize teşekkürlerimi özellikle iletiyorum” dedi.

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