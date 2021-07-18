Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı canlı yayında okulların ne zaman açılacağı sorusuna yanıt verdi.

Selçuk, ‘Okullar ne zaman açılacak?’ sorusuna verdiği cevapta “Türkiye’nin şu anda, şu aşamada okulları açmaktan daha önemli bir işi olmaması lazım” dedi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okulları açacaklarını belirten Bakan Selçuk, “Artık bu ülke çocuklarını daha fazla eve kapatmamalı, öğretmenlerini daha fazla yormamalı. Velilerimizi daha çok yormamalıyız. Okullarımızı açmalıyız, inşallah 6 Eylül’de açacağız. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı.

Okulları hazırladıklarını aktaran Selçuk, “8 kat arttı bizim hijyen bütçemiz bu dönemde. Aman bir sıkıntı olmasın diye çok dikkatliyiz. Fakat toplumun, herkesin desteğine ihtiyacımız var” dedi.

SELÇUK’TAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Kurban Bayramı döneminde tüm vatandaşlara tedbirlere uyma çağrısı yapan Selçuk, “Bayram döneminde dikkatli olalım, vaka sayısının yükselmemesi için ne gerekiyorsa yapalım. Bunu çocuklarımızın, bu ülkenin geleceği için, bu ülkenin çocuklarının ruh sağlığı için yapalım. Buna ihtiyacımız var” diye konuştu.