2021-2022 MEB takvimi ile karnelerin verileceği tarih belli oldu. Karne heyecanı yaşayan milyonlarca öğrenci yaz tatilinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte, merak edilen soruların yanıtı...