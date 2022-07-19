Yaz tatili devam ederken binlerce öğrenci merak içinde yaz tatilinin ne zaman biteceğini ve okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni yılın eğitim takvimini önceki günlerde sosyal medya üzerinden açıklamıştı. Peki, "Okullar ne zaman, hangi gün açılacak?" İşte MEB takvimi ile 2022 - 2023 eğitim öğretim yılı...