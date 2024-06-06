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        Okullar ne zaman kapanacak? Karneler hangi tarihte alınacak?

        Yaz tatili için geri sayıma geçen, milyonlarca öğrenci, okulların kapanacağı tarihi araştırmaya başladı. Son ders zili ile karnelerine kavuşacak öğrenciler, okulların kapanmasıyla yaz tatilinin tadını çıkaracak. İşte 2023-2024 Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim takvimi ile okulların kapanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 22:01 Güncelleme: 06.06.2024 - 22:01
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        Okulların kapanmasına kısa bir süre kala, karnelerin verileceği tarih milyonlarca öğrencinin gündemini meşgul etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan eğitim öğretim takvimi ile okulların kapanıp yaz tatilinin başlayacağı tarih netlik kazandı. Peki, "Okullar ne zaman kapanacak? Karneler hangi tarihte alınacak, yaz tatiline kaç gün kaldı?" İşte yaz tatilinin başlayacağı tarih...

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        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ilk ders zili 11 Eylül’de çaldı. Öğrenciler Kasım ayında ilk ara tatilini yaparken Ocak-Şubat ayları arasında ise Sömestr tatili tamamlandı.

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        İkinci dönemde ara tatil ise 8-12 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Yoğun ve yorucu geçen öğrenciler için eğitim öğretim yılı faaliyetleri 14 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Haziran’ın ikinci haftasının tamamlanmasıyla öğrenciler karnelerini alacak.

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        2023-2024 YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 14 Haziran’da yaz tatili başlayacak. Bir sonraki eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak. Önümüzdeki yılın detaylı takvimi dönem başlamadan duyurulacak. Takvim ile birlikte ara tatil ve yarıyıl tatili programı belli olacak.

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        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

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        MEB 2023-2024 ÇALIŞMA TAKVİMİ

        Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi

        İlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.

        15 tatil 22 Ocak’ta başlayacak ve 2 Şubat’ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)

        İkinci ara tatil 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)

        2023-2024 Eğitim öğretim yılı sonu 14 Haziran 2024

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