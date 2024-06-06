Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman? Türkiye maçı hangi kanalda?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesinde hazırlık maçlarına çıkıyor. İlk hazırlık karşılaşmasında İtalya'ya karşı golsüz berabere kalan ay yıldızlılar, ikinci maçında Polonya ile karşı karşıya geliyor. Polonya ile 17 kez karşılaşan A Milli Futbol Takımı, 3 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. İşte Polonya - Türkiye hazırlık maçı tarihi ve saati...
Polonya - Türkiye hazırlık maçı için nefesler tutuldu. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024 öncesinde hazırlıklarını sürdüren ay yıldızlılar, ikinci hazırlık karşılaşmasına çıkıyor. Zorlu mücadele öncesinde Polonya - Türkiye hazırlık maçı tarihi ve saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye maçı hangi kanalda?" İşte Polonya - Türkiye maçının yayınlanacağı kanal...
POLONYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesinde son hazırlık maçında Polonya ile karşılaşıyor.
Polonya - Türkiye hazırlık maçı 10 Haziran Pazartesi günü saat 21.45’te Polonya'nın başkenti Varşova'da oynanacak.
POLONYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Polonya - Türkiye karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.
TÜRKİYE EURO 2024'TE F GRUBUNDA YER ALACAK
Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda bulunuyor.
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Panathinaikos), Cenk Özkacar (Valencia)
Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Can Uzun (Nürnberg), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Abdülkadir Ömür (Hull City), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor), Arda Güler (Real Madrid), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)
- Milli Takımın EURO 2024 maç programı
Ay-yıldızlılar, ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak.
Milli takım, gruptaki ikinci maçını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.
18 Haziran Salı:
Türkiye-Gürcistan (Dortmund)
22 Haziran Cumartesi:
Türkiye-Portekiz (Dortmund)
26 Haziran Çarşamba:
Çekya-Türkiye (Hamburg)