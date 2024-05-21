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        Haberler Bilgi Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor, karne günü hangi tarihte?

        Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

        İkinci ara tatilin sona ermesinin ardından, milyonlarca öğrenci okulların kapanacağı tarihi gündemine aldı. Son ders zili ile karnelerine kavuşacak olan ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri okulların kapanması ile yaz tatili sürecine girecek. İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023 2024 eğitim ve öğretim takvimi ile okullar ne zaman kapanıyor sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 23:51 Güncelleme: 21.05.2024 - 23:54
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        Yaz tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan eğitim öğretim takvimi ile okulların kapanacağı ve yaz tatilinin başlayacağı tarih netlik kazandı. Peki, "Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor, karne günü hangi tarihte?" İşte 2024 okulların kapanacağı tarih...

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        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ilk ders zili 11 Eylül’de çaldı. Öğrenciler Kasım ayında ilk ara tatilini yaparken Ocak-Şubat ayları arasında ise Sömestr tatili tamamlandı.

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        İkinci dönemde ara tatil ise 8-12 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Yoğun ve yorucu geçen öğrenciler için eğitim öğretim yılı faaliyetleri 14 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Haziran’ın ikinci haftasının tamamlanmasıyla öğrenciler karnelerini alacak.

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        2023-2024 YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 14 Haziran’da yaz tatili başlayacak. Bir sonraki eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak. Önümüzdeki yılın detaylı takvimi dönem başlamadan duyurulacak. Takvim ile birlikte ara tatil ve yarıyıl tatili programı belli olacak.

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        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

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        MEB 2023-2024 ÇALIŞMA TAKVİMİ

        Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi

        İlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.

        15 tatil 22 Ocak’ta başlayacak ve 2 Şubat’ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)

        İkinci ara tatil 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)

        2023-2024 Eğitim öğretim yılı sonu 14 Haziran 2024

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