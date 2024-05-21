Kamu Personel Seçme Sınavı lisans başvurularının sona ermesinin ardından gözler, KPSS geç başvuru tarihlerini çevrildi. Bilindiği gibi KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT geç başvuru ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenmektedir. Peki, "KPSS geç başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl başvuru yapılır? KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?" İşte KPSS geç başvuru tarihleri...