OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Haziran ayının gelmesiyle birlikte gözler okulların kapanacağı ve yaz tatiline gireceği tarihe çevrildi. Öğrenciler ilk ara tatile Kasım ayında, sömestr tatiline Ocak-Şubat aylarında ve ikinci ara tatile ise Nisan ayında çıkmıştı. Yaz tatili planlaması yapan binler öğrenci, veli ve öğretmen "Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2022-2023 MEB takvimi ile okulların kapanacağı tarih...