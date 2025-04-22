Ara tatil sürecinin sona ermesiyle birlikte, hem öğrenciler hem de veliler için yaz tatili hazırlıkları başladı. Eğitim yılının sonuna yaklaşılırken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan akademik takvimde karne günü ve okulların kapanış tarihi belli oldu. Bayramın ardından gelen bu kısa molada dinlenme fırsatı bulan öğrenciler için şimdi yaz tatili heyecanı başlıyor. İşte güncel bilgiler...