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Okullar ne zaman tatil 2020? MEB resmi takvimi: Sömestr tatil tarihi...

Yeni yıla girilmesiyle birlikte 2020 sömestr tatili için sayılı günler kaldı. Yarıyıl tatili ile birlikte milyonlarca öğrenci okula ve derslere kısa bir ara verecek. Peki Okullar ne zaman tatil 2020? İşte MEB 2019 - 2020 resmi takvimi sömestr tatil tarihi...

Okullar ne zaman tatil 2020

MEB, "Okullar ne zaman tatil 2020" sorusunun yanıtını resmi takvimini açıklayarak duyurdu. MEB çalışma takvimi ile 2020 Yarıyıl tatili  için tarih verdi. Öğrenciler ve veliler, Sömestr tatili ile birlikte 15 günlük tatil planları yapıyor. Peki, 15 tatil ne zaman? İşte, 2020 Sömestr tatil tarihi...

OKULLAR NE ZAMAN TATİL 2020?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 - 2020 takvimine göre Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün olacak.

MEB 2019 - 2020 ÇALIŞMA TAKVİMİ

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

 

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