Coronavirüs yüzünden okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Coronavirüs'ün yayılması ya da bulaşmasına önlem almak isteyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olası bir Corona virüsü salgınında okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanı ile görüşeceklerini duyurdu. Peki Okullar tatil edilecek mi?

OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile önümüzdeki günlerde görüşüleceğini bildirdi.