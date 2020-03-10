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Okullar tatil edilecek mi? Bakanlık'tan Coronavirüs okul tatili açıklaması geldi mi?

Okullar tatil edilecek mi? sorusu dünyayı saran Coronavirüs salgınının ardından merak konusu oldu. Türkiye'de henüz Coronavirüs vakasının görülmemesine rağmen tedbir amaçlı vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı. Peki Bakanlık'tan Coronavirüs okul tatili açıklaması geldi mi? İşte detaylar...

Okullar tatil edilecek mi

Coronavirüs yüzünden okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Coronavirüs'ün yayılması ya da bulaşmasına önlem almak isteyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olası bir Corona virüsü salgınında okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanı ile görüşeceklerini duyurdu. Peki Okullar tatil edilecek mi?

OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile önümüzdeki günlerde görüşüleceğini bildirdi.

 

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