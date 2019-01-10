Okullar tatil mi? sorusu öğrenci ve veliler tarafından haftanın son okul günü için soruluyor. Özellikle kar yağışının yoğun olduğu yerlerde valilikler öğrencilerin zorluk yaşamamaları için okulları tatil ediyor. 11 Ocak 2019 Cuma günü okulların tatil olduğu yerler şöyle:

BİNGÖL KARLIOVA'DA OKULLAR TATİL

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde yarın da eğitime ara verildi. Karlıova ilçesinde uzun süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle 9 gündür eğitim verilemiyor. Kar yağışının sürdüğü ilçede, Karlıova Kaymakamlığı tarafından yarın da ilçe merkezi ve köylerdeki okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ'IN 4 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Kahramanmaraş'ın 4 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Kahramanmaraş’ta son bir hafta içerisinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerindeki kar tatili bir gün daha uzatıldı.

SAMSUNDA EĞİTİME KAR ENGELİ

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yoluyla gelen öğrenciler için eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Tekkeköy ilçesinde tipi ve rüzgarın sürüklediği kar sonucu mahalle yollarının kapandığı bildirildi. Kapalı mahalle yollarının açılması için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, ilçe merkezine taşımalı eğitim yoluyla gelen öğrenciler için eğitime 11 Ocak Cuma günü bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

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